Владимирцы получают единовременные субсидии на открытие своего дела.
Предпринимательские...
Владимирцы получают единовременные субсидии на открытие своего дела.
Предпринимательские инициативы готова поддержать Служба занятости.
В кадровом центре «Работа России» безработным, ищущим работу, студентам вузов и колледжей рассказывают как при поддержке центра оформить самозанятость.
На постоянной основе там проводятся тренинги, семинары и мастер-классы. Чтобы получить субсидию - 100 тысяч рублей - нужно подать заявку на единой цифровой платформе «Работа России», обратиться в службу занятости и защитить бизнес-план. При финансовой поддержке можно приобрести, в принципе, все что угодно.
В основном самозанятые тратят ее на покупку оборудования. Например, один из предпринимателей приобрел столярный станок, чтобы изготавливать домики для домашних питомцев. Большим спросом сейчас пользуются услуги бьюти-мастеров.
Бизнес-планы тут, как правило, защищают женщины. В этом году на субсидии для начинающих предпринимателей из областного бюджета выделено почти 6 с половиной миллионов.