Владимирцы получают единовременные субсидии на открытие своего дела. Предпринимательские...

Владимирцы получают единовременные субсидии на открытие своего дела.Предпринимательские инициативы готова поддержать Служба занятости.В кадровом центре «Работа России» безработным, ищущим работу, студентам вузов и колледжей рассказывают как при поддержке центра оформить самозанятость.На постоянной основе там проводятся тренинги, семинары и мастер-классы. Чтобы получить субсидию - 100 тысяч рублей - нужно подать заявку на единой цифровой платформе «Работа России», обратиться в службу занятости и защитить бизнес-план. При финансовой поддержке можно приобрести, в принципе, все что угодно.В основном самозанятые тратят ее на покупку оборудования. Например, один из предпринимателей приобрел столярный станок, чтобы изготавливать домики для домашних питомцев. Большим спросом сейчас пользуются услуги бьюти-мастеров.Бизнес-планы тут, как правило, защищают женщины. В этом году на субсидии для начинающих предпринимателей из областного бюджета выделено почти 6 с половиной миллионов.