Глава региона Александр Авдеев отчитался о работе перед депутатами Облпарламента. В своём выступлении он особо отметил, что Владимирская область вопреки мощному санкционному давлению

Глава региона Александр Авдеев отчитался о работе перед депутатами Облпарламента. В своём выступлении он особо отметил, что Владимирская область вопреки мощному санкционному давлению взяла курс на развитие региона, в частности, на активную реиндустриализацию. Одновременно с этим продолжают решаться самые злободневные социально-экономические проблемы. Александр Авдеев, губернатор области Я обозначил, что в прошлом году мы приступили к