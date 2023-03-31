Во Владимире под суд пойдут трое содержателей двух незаконных казино. Следственными органами...

Во Владимире под суд пойдут трое содержателей двух незаконных казино.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональными УФСБ и УЭБиПК УМВД завершено расследование организации и проведение азартных игр.По версии следствия, в период с июля 2020 года по февраль 2022 года по двум адресам города Владимира обвиняемые предоставляли игрокам доступ к компьютерам в игорных клубах, законспирированных под жилые дома. Деньги посетителям обменивались на баллы согласно установленному тарифу. При обысках было изъято более 20 единиц техники и деньги, полученные от незаконной деятельности. В самих игорных помещениях находились администраторы и любители азартных игр, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Следователем СК России в отношении троих обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Организатор незаконной деятельности уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд.Фото и видео: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.