Во Владимире проводится проверка инцидента с падением штукатурки на детей возле школы №1.
Как...
Во Владимире проводится проверка инцидента с падением штукатурки на детей возле школы №1.
Как стало известно, приличный кусок штукатурки «обвалился» возле школы №1 на Дворянской и упал на детей (учеников учреждения). Сообщается о двух пострадавших.
Этот момент чудом попал на запись видеорегистратора одного из водителей. Её выложили в социальных сетях 29 марта.
И вот, как сообщает прокуратура Владимирской области, проводится проверка.
В процессе будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности должностных лиц образовательного учреждения.
Пресс-служба прокуратуры информирует, что в случае выявления нарушений будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Фото: pxfuel.com