Во Владимире проводится проверка инцидента с падением штукатурки на детей возле школы №1. Как...

Во Владимире проводится проверка инцидента с падением штукатурки на детей возле школы №1.Как стало известно, приличный кусок штукатурки «обвалился» возле школы №1 на Дворянской и упал на детей (учеников учреждения). Сообщается о двух пострадавших.Этот момент чудом попал на запись видеорегистратора одного из водителей. Её выложили в социальных сетях 29 марта.И вот, как сообщает прокуратура Владимирской области, проводится проверка.В процессе будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности должностных лиц образовательного учреждения.Пресс-служба прокуратуры информирует, что в случае выявления нарушений будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».Фото: pxfuel.com