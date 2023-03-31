По факту рухнувшей штукатурки на учеников школы №1 во Владимире заведено уголовное дело. Инцидент произошел 29 марта у главного входа в первую школу. Возле здания стояла группа подростков,

По факту рухнувшей штукатурки на учеников школы №1 во Владимире заведено уголовное дело. Инцидент произошел 29 марта у главного входа в первую школу. Возле здания стояла группа подростков, когда над ними внезапно обвалился фрагмент декорирующего покрытия. В результате несколько человек пострадали. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора. Кадры разместили в социальных сетях. Владимирская прокуратура взялась за