Во Владимире задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в угоне автомобилей у своих...

Во Владимире задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в угоне автомобилей у своих знакомых.Накануне 28-летняя жительница города Владимира сообщила в отдел полиции, что с парковочного места во дворе дома на улице Нижняя Дуброва пропал ее автомобиль «Хонда». Впоследствии иномарка по ориентировке была обнаружена полицейскими на улице Ново-Ямская с незначительными повреждениями. Об этом сообщило УМВД России по Владимирской области.Оперативники уголовного розыска установили, что к угону автомобиля причастен 27-летний знакомый потерпевшей. После совместного распития спиртных напитков мужчина похитил ключи и решил прокатиться на автомобиле своей приятельницы. Совершив ДТП, бросил иномарку на улице.Также полицейские доказали его причастность к еще одному аналогичному преступлению. Ранее злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, неправомерно завладел автомобилем «Форд» своего 40-летнего знакомого, на котором, также совершил дорожное происшествие. В результате владелец лишился иномарки, так как автомобиль после ДТП восстановлению не подлежит.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото pxfuel.com