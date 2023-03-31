Во Владимире завершился региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Цель конкурса – повышение значимости и престижа рабочих профессий. В нем

Во Владимире завершился региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Цель конкурса – повышение значимости и престижа рабочих профессий. В нем участвовали студенты образовательных организаций среднего профессионального образования. 340 лучших студентов соревновались в 50 направлениях. В компетенци «Электромонтаж» лучшим стал Абдул-Меджид Бекиров из Ковровского промышленного колледжа. На протяжении нескольких дней он демонстрировал свое мастерсво в