Тариф позволит семьям сэкономить деньги на организацию отдыха.

Компания «РЖД» восьмой год подряд предоставляет летние скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет. Тариф позволит семьям сэкономить деньги на организацию отдыха.При посадке в поезд нужно предъявить проездной и документ, удостоверяющий личность, на основании которого куплен проездной документ (для детей до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).Подробную информацию можно получить на сайте организации в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции».