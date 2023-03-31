На очереди ещё 111 приусадебных участков.

Во Владимирской области из-за половодья затоплено 200 дач, 6 дорог и 4 моста. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе МЧС.Регулярный мониторинг ведётся с применением дронов. Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение владимирцев не нарушено.Под воду ушли 198 приусадебных участков в Собинке, Перново, Судогде, СНТ «Волгарь», СНТ «Волгарь-1», СНТ «Волгарь-2», СНТ «Берёзка», СНТ «Связист», СНТ «Старица», СНТ «Мележа».Затоплены шесть участков автомагистралей в Мостищево, Кобяках, посёлке Труд; между деревнями Марково и Перепечино, Собинке и Фрязино, а также четыре моста.На ближайшие три дня прогнозируется подтопление 111 приусадебных участков в СНТ «Волгарь», «Волгарь-1», «Волгарь-2», «Берёзка», н.п. Фрязино, СНТ «Связист», СНТ «Старица», СНТ «Мележа» и моста в деревне Лучки.