Во Владимирской области на трассе М-12 в ДТП пострадали мать и ее малолетняя дочь. Сегодня в 10...

Во Владимирской области на трассе М-12 в ДТП пострадали мать и ее малолетняя дочь.Сегодня в 10 часов 13 минут из Петушинского района поступило сообщение о ДТП на 149 километре автобане М-12 у поселка Пекша.По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем "Киа" не справилась с управлением и врезалась в столб, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Машина перевернулась и в ней оказалась зажата сама владелица и ее шестилетняя лочь. Сотрудниками МЧС России и АСС проводилась их деблокировка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 4 единицы техники.Фото сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.