Во Владимирской области на трассе М-12 в ДТП пострадали мать и ее малолетняя дочь.
Сегодня в 10...
Во Владимирской области на трассе М-12 в ДТП пострадали мать и ее малолетняя дочь.
Сегодня в 10 часов 13 минут из Петушинского района поступило сообщение о ДТП на 149 километре автобане М-12 у поселка Пекша.
По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем "Киа" не справилась с управлением и врезалась в столб, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Машина перевернулась и в ней оказалась зажата сама владелица и ее шестилетняя лочь. Сотрудниками МЧС России и АСС проводилась их деблокировка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 4 единицы техники.
Фото сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.