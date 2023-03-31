Во Владимирской области половодье подтопило сразу несколько деревень. Петушинский район поплыл....

Во Владимирской области половодье подтопило сразу несколько деревень.Петушинский район поплыл. Следующее видео в нашу редакцию прислали зрители "Вестей". В Петушинском районе половодье пришло сразу в несколько деревень. Улицы, по словам жителей, превратились в реки.- Вот, что сейчас происходит за окном.Как рассказали "Вестям" люди, во власти "большой воды" сейчас несколько деревень. Марочково, Перепечино, Перново. В Перепечино, говорят жители, уже приходится ходить в резиновых сапогах в домах. "Утонули" и дороги. В частности, ушла под воду трасса между старым Перепечино и деревней Марочково, а также дорога между деревней Перново и Вольгинский. Там, где идёт строительство участка М-12. Люди жалуются, теперь к ним не могут проехать ни скорые, ни школьные автобусы, ни автомобили с продуктами. Река ВОльга второй год подряд в марте ведёт себя именно так. Что повлияло ли это, предстоит выяснить.