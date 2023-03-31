Во Владимирской области призывники получат повестки через Госуслуги. Весенний призыв начнётся 1...

Во Владимирской области призывники получат повестки через Госуслуги.Весенний призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. Первая отправка к месту службы состоится уже 20 апреля.Областной военком Юрий Гусаров отметил, что в весенний призыв в строй (как и раньше) встанут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Им предстоит отслужить ровно 1 год.Нововведением этой призывной кампании станет отсутствие бумажных повесток: теперь оповещение молодым людям, подлежащим срочной службе в Вооружённых силах России, придёт на портале Госуслуг, либо в образовательную организацию или работодателю, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Военком подчеркнул: «В зону специальной военной операции солдаты-срочники направляться не будут. Родители и сами молодые люди могут быть уверены в этом. Численность контрактников и мобилизованных достаточна, что бы выполнять поставленные задачи».Напомним, в осенний призыв регион полностью выполнил задачу по призыву, на военную службу отправились более 1000 жителей региона. Весной этого года планируется призвать более полутора тысяч человек.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области