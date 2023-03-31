Во Владимирской области суд закрыл пиццерию, в которой отравились 26 человек. Ковровским городским...

Во Владимирской области суд закрыл пиццерию, в которой отравились 26 человек.Ковровским городским судом установлено, что 27 марта Роспотребнадзором при проведении внеплановой проверки по факту причинения вреда здоровью граждан в деятельности данного пункта общественного питания были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.В том числе,при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан.Постановлением суда от 31 марта 2023 года ее работа приостановлена на 90 суток, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Постановление суда не вступило в законную силу, в части приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению.Напомним, что количество заболевших сальмонеллезом после перекуса в этой пиццерии «То-То» достигло 26 человек.