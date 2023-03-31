Во Владимирской области планово вакцинируют домашних животных от сибирской язвы. Опасен ли вирус...

Во Владимирской области планово вакцинируют домашних животных от сибирской язвы.Опасен ли вирус для человека и как долго сохраняется иммунитет к возбудителю болезни? Наш корреспондент Максим Калашников побывал на могильнике с сибирской язвой в Меленковском районе.Максим Калашников:- Предупреждающие знаки и железный забор по периметру. В 1958 году здесь, недалеко от деревни Савково Меленковского района, захоронили трупы животных, павших от сибирской язвы. Раньше так делали повсеместно, пока не установили, что в земле споры возбудителя могут храниться десятилетиями. Почва для них - резервуар.Во Владимирской области 24 сибиреязвенных скотомогильника. 14 - на территории Меленковского района. Все под постоянным контролем. Размывание грунта может стать причиной распространения ждущей своего часа болезни. Первые в зоне риска - дикие и домашние животные. Заражённый скот погибает в течение двух дней. Опасна инфекция и для человека. Так в Чувашии две недели назад сибирской язвой заболели трое человек. Заразились от забитого на мясо бычка.Игорь Чиняков, начальник меленковской районной станции по борьбе с болезнями животных:- Возникают три формы заболевания сибирской язвы - это заболевание кожное, которое можно вылечить. Процентов 95 - это то, что кожное заболевание вылечишь. Также лёгочная форма и кишечная форма. Здесь уже, в основном, летальные исходы.Одного забора вокруг скотомогильника недостаточно для недопущения вспышки болезни. Хотя бы потому, что некоторые недобросовестные граждане воруют металлические ограждения и на территорию могут забрести животные. Ежегодно домашний скот нужно прививать. Весной или по осени. В первую очередь это касается парнокопытных.Любовь Волкова, ветеринарный врач-эпизоотолог:- Иммунитет после вакцинации наступает на 10 день и длится в течение года. Молодняк вакцинируем с 3-х месяцев. Это крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Свиньи и лошади вакцинируются с 9-ти месяцев. Повторно молодняк ревакцинируют через 6 месяцев.В хозяйстве Валентины Фиохиной 100 коров. Прививки животным делают строго по графику. Здоровые коровы - залог хорошего надоя.Валентина Фиохина, директор животноводческой фермы:- Главное не лечение, а профилактика. Больше занимаемся профилактикой. Они все у нас на виду, мы их, можно сказать, с руки кормим, ухаживаем за ними хорошо.Животных вакцинируют бесплатно. В прошлом году в регионе привили порядка ста тысяч домашних животных. Также скот вакцинируют и от других болезней - чумы, бруцеллёза, лейкоза, гриппа. Болезнь легче предупредить, чем лечить.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.