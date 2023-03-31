Во Владимирской области замначальника тюрьмы разрешал подчиненным за взятки не ходить на...

Во Владимирской области замначальника тюрьмы разрешал подчиненным за взятки не ходить на службу.Прокуратурой Петушинского района направлено в суд уголовное дело о получении взяток должностным лицом, а также служебного подлогаПрокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя, бывшего сотрудника ФСИН России. По статьям "Получение должностным лицом взятки с вымогательством, в том числе, в крупном размере" и "Служебный подлог".Установлено, что мужчина, занимая должность заместителя начальника тюрьмы – начальника отдела охраны ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области, сообщил своему подчиненному о возможности невыхода того на службу. С отражением в табелях о его якобы нахождении на службе. За что полагалось платить не менее чем 3 тыс рублей за смен на номер мобильного телефона. С января 2019 по июль 2021 года начальник получил 273 тысяч рублей. А от двоих других подчиненных - 180 тысяч рублей и 104 тысячи. И совершил служебный подлог, внося ложные сведения в табели учета рабочего времени, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину ое признал только частично. Дело рассмотрит Петушинский райсуд.Фото https://www.pxfuel.com/en