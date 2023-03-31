Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла акция Зажги синим. Она посвящена поддержке людей,...

Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла акция "Зажги синим".Она посвящена поддержке людей, страдающих аутизмом.Синий не просто цвет. Он уже давно превратился в настоящий символ людей с аутизмом. И это неспроста, ведь по статистике мальчиков с этим расстройством появляется на свет в 5 раз больше чем девочек.Арсений Мартынов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Очень нужная и важная акция, нужная для развития инклюзивного общества в нашей стране, для того чтобы действительно каждый мог почувствовать себя важным, каждый мог почувствовать себя приобщенным к становлению и развитию общего блага.В акции приняли участие не только молодые люди и их родители, но и студенты и преподаватели Владимирского филиала РАНХиГС. Настоящее море из синих флажков и галстуков в буквальном смысле объединило всех, кто так или иначе столкнулся с этой проблемой. К сожалению, многие не знают, что существует такое заболевание, ведь люди страдающие этим недугом могут ничем не отличаться от окружающих.Олег Рузевич, замдиректора Владимирского филиала РАНХиГС:- В различных форматах она проводится, то есть второго апреля вечером зажигаются синим цветом знаковые здания, памятники, учреждения и соответственно общественность обращает внимание на эту проблему.Организатор акции Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов "Свет". Одно из направлений ее работы -оказание психолого-педагогической помощи детям с расстройством аутистического спектра, оказание консультативной, юридической и иной помощи семьям, в которых воспитываются такие дети. Основная цель акции, подчеркивает председатель АРДИ "Свет" Любовь Кац, донести как можно большему количеству людей правду об аутизме.Любовь Кац, председатель АРДИ "Свет":- Мы хотим рассказать, а на самом деле какие они, какие у них особенности и наша организация она занимается с такими ребятами представляете уже больше 25 лет, поэтому наработан определенный опыт, наработан определенные подходы.Сегодня перед страдающими аутизмом стоит много различных преград. Социальных, психологических и юридических. Но не смотря на все сложности, они должны жить полноценной жизнью и быть полноправной частью общества, развивать свои таланты и учиться.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир