За получение крупной взятки во Владимире вынесен приговор экс-директору департамента имущества...

За получение крупной взятки во Владимире вынесен приговор экс-директору департамента имущества Павлу Панфилову.Пресс-служба Прокуратуры Владимирской области информирует, что Павел Панфилов признан виновным в совершении 5 преступлений («получение взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах»; «мошенничество в особо крупном размере).Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Владимирской области при оперативном сопровождении регионального УФСБ России.Установлено, что Панфилов, занимая указанную должность, за получение взяток (денег) от представителей юридических лиц, обеспечивал им участие в электронных аукционах, проводимых Департаментом. Они же и побеждали.Для помощи осужденный привлёк своего заместителя, позже заключившую с органами предварительного расследования досудебное соглашение, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области. Она также осуждена и в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.Согласно договорённости, женщина, являясь председателем аукционной комиссии, обеспечивала допуск организаций, указанных руководителем. И отклоняла заявки других участников.Таким образом, получив взятки в общей сумме более 13 млн рублей, злоумышленники организовали победу в аукционах двум юридическим лицам, с которыми и было заключено 5 контрактов на выполнение ремонтных и строительных работ.Денежные средства (взятки) поступали на счета ООО «Олимп», директором которого являлась осужденная Елена Чумакова.В процессе следствия выяснилось, что Павел Панфилов сообщил своему заместителю ложную информацию о необходимости передачи губернатору Владимирской области взятки (1,2 млн рублей) за продление с ней служебного контракта. В действительности же, получив деньги, мужчина распорядился ими по своему усмотрению.Приговором суда Панфилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.А также ему назначен штраф в размере 11 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления (и пр.) сроком на 9 лет.Средства, полученные в качестве взяток, взысканы в доход государства.Фото: pxfuel.com