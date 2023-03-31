Зима не отступает: во Владимирской области до минус двух градусов ночью. 1 апреля погода во...

Зима не отступает: во Владимирской области до минус двух градусов ночью.1 апреля погода во Владимирской области будет пасмурная, кратковременный снег.Температура воздуха днем +7°C. Ночью столбик термометра опустится до -2°C.Ветер южный, юго-западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 738 до 744 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами. Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны.Фото pxfuel.com