Владимирская область окажется в зоне атмосферного вихря «В понедельник при переменной облачности...

Владимирская область окажется в зоне атмосферного вихря«В понедельник при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура продолжит постепенно повышаться. Минимальные значения 1 апреля в Москве +6...+8°С, дневные — +15...+17°С. То есть воздух прогреется выше климатической нормы градусов на семь… », — подчеркивает метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью RT.Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец (в свою очередь) отмечает, что Центральные регионы России ожидает «майское тепло» в апреле, которого не было последние 73 года.1 апреля (в понедельник) жителей Владимирской области ожидает переменная облачность, до 15...17°С тепла. Ночью температура опустится до +4°С.Атмосферное давление резко снизится до 742 мм ртутного столба.Ветер — южный, до 4 метров в секунду. Вероятность осадков — 20%.Народный прогноз погоды на 1 апреля:«Звёзд на небе не видно — к теплу»;«Верба зацвела — к раннему теплу и скорому приходу лета»;«Ручьи шумят — приближаются солнечные дни, без осадков».Фото: freepik.com