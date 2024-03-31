Вместо свиданий - кража «ювелирки»: в Коврове завершено расследование нашумевшей истории. Об этом...

Вместо свиданий - кража «ювелирки»: в Коврове завершено расследование нашумевшей истории.Об этом уголовном деле мы уже рассказывали ранее. В январе обвиняемый проживал в квартире жительницы Коврова, с которой на днях познакомился в социальной сети.В квартире местной жительницы, как поясняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, хранились ювелирные украшения ее матери, которые мужчина сразу же «заприметил».За три дня злоумышленнику удалось тайно украсть золотые цепочку, подвеску, серьги, браслет и кольца на 38 000 рублей.Похищенное впоследствии он сдал в ломбард, а деньги потратил на «себя любимого» и покупку билетов в Ярославль.Обнаружив пропажу, жительница Коврова неоднократно звонила приятелю и просила вернуть украшения, но тот не соглашался.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали:«… После поступившего в полицию сообщения о краже ювелирных изделий фигурант был оперативно задержан полицейскими во взаимодействии с коллегами из Ярославской области. Также ковровские оперативники изъяли из ломбарда все похищенные золотые украшения и вернули владелице. Свою вину мужчина признал полностью».Уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений