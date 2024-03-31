Гитарист-виртуоз и советник губернатора Владимирской области Роман Мирошниченко анонсировал сразу...

Гитарист-виртуоз и советник губернатора Владимирской области Роман Мирошниченко анонсировал сразу два крупных фестиваляКак стало известно, в Суздале (по случаю 1000-летия) пройдет сразу два крупных музыкальных фестиваля.Их анонсировал в одном из эфиров программы "Здесь и сейчас" Роман Мирошниченко.Но при этом идея устроить фестиваль для кемперов, любителей путешествовать на машинах и караванерах, принадлежит губернатору Владимирской области - Александру Авдееву:- Кэмперов объединяет любовь к качественной музыке. Проведем фестиваль кавер музыки. Хэдлайнером фестиваля станет группа Стаса Намина «Цветы», - пояснил гитарист-виртуоз в эфире.Второй фестиваль будет посвящен латиноамериканской музыке. Анонсируется праздник сальсы и самбы.Эти два крупных фестиваля планируют провести уже летом - в августе 2024 года. Подробности должны появиться чуть позже.Фото: пресс-служба администрации Владимирской областиЧитайте также:Роман Мирошниченко и владимирские музыканты прошли в финал международного конкурсаВладимирские поклонники классического рока встретились с участником легендарной группы Вайтснейк - с Марко МендозойКомпозиция советника губернатора Владимирской области, гитариста Романа Мирошниченко - абсолютный победитель международного конкурса