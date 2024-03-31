Гитарист-виртуоз и советник губернатора Владимирской области Роман Мирошниченко анонсировал сразу...
Гитарист-виртуоз и советник губернатора Владимирской области Роман Мирошниченко анонсировал сразу два крупных фестиваля
Как стало известно, в Суздале (по случаю 1000-летия) пройдет сразу два крупных музыкальных фестиваля.
Их анонсировал в одном из эфиров программы "Здесь и сейчас" Роман Мирошниченко.
Но при этом идея устроить фестиваль для кемперов, любителей путешествовать на машинах и караванерах, принадлежит губернатору Владимирской области - Александру Авдееву:
- Кэмперов объединяет любовь к качественной музыке. Проведем фестиваль кавер музыки. Хэдлайнером фестиваля станет группа Стаса Намина «Цветы», - пояснил гитарист-виртуоз в эфире.
Второй фестиваль будет посвящен латиноамериканской музыке. Анонсируется праздник сальсы и самбы.
Эти два крупных фестиваля планируют провести уже летом - в августе 2024 года. Подробности должны появиться чуть позже.
Фото: пресс-служба администрации Владимирской области
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