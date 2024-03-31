Как изменились цены на потребительские товары во Владимирской области? Центробанк подвел итоги...

Как изменились цены на потребительские товары во Владимирской области?Центробанк подвел итоги роста цен на потребительские товары во Владимирской области за начало 2024 года.Инфляция в целом осталась на уровне 2023 года: 8,5%.Произошло удорожание мясной продукции. Издержки росли из-за роста цен на обслуживания импортного оборудования, роста тарифов на электроэнергию и недостатка рабочих кадров. Мясокомбинаты увеличили расходы на оплату труда.В феврале повысился спрос на одежду и обувь.Из-за роста ввода жилья в январе, подорожала мебель.При этом замедлился рост цен на фрукты, поскольку увеличились поставки в регион импортных яблок, апельсинов и груш.Так же пошли вниз цены на транспортные услуги, - сообщают в Банке России. Поскольку в регионе в этом году не проводилась индексация тарифов на проезд в городском и междугороднем автобусе."При устойчивом замедлении инфляции, - заявила управляющая владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова, - будут снижаться и инфляционные ожидания граждан. Это создаст условия для постепенного снижения ключевой ставки. На текущий момент она составляет 16 процентов годовых".