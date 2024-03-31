Какие изменения ждут владимирцев в правилах получения водительских прав с 1 апреля? С 1 апреля...

Какие изменения ждут владимирцев в правилах получения водительских прав с 1 апреля?С 1 апреля 2024 года в ряде случаев начнут признавать недействительными водительские права. Именно с этого момента вступят в силу изменения в ст. 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».Важнейшими являются следующие изменения указанные ниже. Запрещается допуск к сдаче экзаменов и выдача водительских удостоверений лицам:лишенным права на управление транспортными средствами;не выполнившим условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения права на управление транспортными средствами;подвергнутыми административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также невыполнения требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества в случаях, установленных законодательством РФ, и не имеющим при этом права на управление транспортным средством либо лишенным такого права;лишенным права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.(!) Есть еще одно нововведение. Те, кто проигнорировал повестку в военкомат, могут быть лишены возможности получить водительские права.А также, согласно новому документу, недействительными водительскими правами в России начнут считать:иностранные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство либо гражданства России;полученные россиянами иностранного национального водительского удостоверения заграницей по истечении одного года с даты первого въезда в России после получения таких прав.Иностранные (национальные) и международные водительские удостоверения будут действовать в течение года, а далее они будут признаваться недействительными.Как следует из уточнений, сроком отсчета этого года считается дата вступления изменений в силу - 1 апреля 2024 года.Фото: freepik.com