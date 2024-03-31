«Метод тарелки»: специалисты-диетологи рассказали владимирцам о полезных продуктах для перекуса на...

«Метод тарелки»: специалисты-диетологи рассказали владимирцам о полезных продуктах для перекуса на работе.Офисным работникам нужно особенно следить за питанием, поскольку низкая физическая активность нарушает пищевое поведение.Об этом рассказала врач-диетолог медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова коллегам из «Life». По её словам, крайне важно, чтобы на работе был обеденный перерыв, а также полезно делать лёгкие перекусы.Например, это может быть питьевой йогурт или какой-то фрукт, орешки или сухофрукты. Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода.Что касается обеда, то его можно спланировать по «методу тарелки». В чем он заключается?По мнению специалистов, половину должны занимать овощи, четверть — цельнозерновые продукты, ещё четверть — нежирный белок (птица или рыба).Правило питания 1:1:4 обозначает, что на одну часть белка должна приходиться такая же часть жира и 4 части углеводов.Эта формула базируется на физиологических потребностях нашего организма. Из чего мы видим, что потребность в углеводах — самая высокая.Старайтесь, чтобы продукты для ежедневного питания содержали не более 5 г жира на 100 г. Например, творог не больше 5% жирности. Сметану — 10-15% жирности, а по возможности имеет смысл заменить ее на йогурт или кефир.И еще один метод для контроля потребления жира — исключить обжаривание в масле из будничной кулинарной обработки. Отдаём предпочтение тушению, отвариванию и запеканию.Читайте также:Специалисты назвали владимирцам самые полезные продукты для работы сердцаФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений