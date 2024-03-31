Перед майскими праздниками жителей Владимирской области ожидает шестидневная рабочая неделя. В мае...

Перед майскими праздниками жителей Владимирской области ожидает шестидневная рабочая неделя.В мае 2024-го года россиян ждет одна длинная шестидневная рабочая неделя и два нерабочих праздничных дня — Праздник весны и труда (1 Мая) и День Победы (9 Мая).Первомайские праздники в 2024 году продлятся четыре дня — 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно).27 апреля (суббота) — рабочий день. Таким образом перед первыми майскими выходными будет шестидневная рабочая неделя.Выходной с 27 апреля (субботы) перенесли на 29 апреля.В честь Дня Победы выходные также продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).8 мая (среда) — сокращенный рабочий день. 13 мая (понедельник) — первый рабочий день после праздников.Важно:Владимирцам напоминают, что сотрудник, который работает в праздничный выходной день, сам выбирает компенсацию:двойная оплата отработанного времени или смены;обычная оплата и отгул по выбору в другой день.Фото: freepik.com