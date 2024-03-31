Показатель долговой нагрузки: каким он должен быть у владимирца, чтобы банк одобрил кредит? Банки...

Показатель долговой нагрузки: каким он должен быть у владимирца, чтобы банк одобрил кредит?Банки и микрофинансовые организации могут отказать своим клиентам в кредите. Один из основных критериев, влияющих на решение, это соотношение долговых обязательств и доходов потенциального заемщика, которое называется показателем долговой нагрузки (ПДН).Важно: Показатель долговой нагрузки — это соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитным обязательствам, в том числе по тому, который только планируется к выдаче, к среднемесячному доходу. Сокращенно он может называться ПДН или аббревиатурой PTI от английского payment to income — «платеж к доходу».Когда кредитная организация рассматривает заявку на кредит, она обязательно учитывает показатель долговой нагрузки. Он напрямую влияет на то, будет заявка одобрена или нет.В карточках Сбербанк рассказывает о ПДН и способах его улучшить:Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года должны при кредитовании граждан письменно уведомлять их о возможных сложностях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов.По мнению ЦБ, это поможет заемщикам принимать взвешенные решения при получении кредита или займа.Фото: freepik.com