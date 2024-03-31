С 1 апреля жители Владимирской области смогут ощутить влияние ретроградного Меркурия и «коридора...

С 1 апреля жители Владимирской области смогут ощутить влияние ретроградного Меркурия и «коридора затмений».25 марта стартовал астрологический коридор затмений — промежуток времени между лунным и солнечным затмениями.Вслед за ним, 1 апреля, наступит так называемый «ретроградный Меркурий» — визуальное замедление хода планеты и ее движение назад.С точки зрения астрологов, оба события могут повлиять на жизнь владимирцев.Сколько продлятся эти явления?Весенний коридор затмений продлится с 25 марта по 8 апреля (на оси знаков Зодиака Овен и Весы).Первый период ретроградного Меркурия в 2024 году пройдет с 1 по 25 апреля.Весенний коридор затмений многие называют кармическим: мол, людям будет воздаваться за все, что они делали в последние 8−9 лет. Это важная точка отсчета для реализации нового и завершение старого.Возможно, многие пары начнут распадаться. Особенно это касается тех, кто уже оказался на грани развода или думал об этом.Похожие процессы начнутся в бизнесе. Те, кто обманывал и нечестно вел себя с партнерами, будут уходить. При этом к заключению договоров нужно относиться с особой внимательностью.Как ретроградный Меркурий может повлиять на жителей планеты Земля?У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное, рассказывает РИА Новости.Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает «идти назад». На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью.С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.« … Меркурий - планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах», — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем.По словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах.«… У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей», — отметила астролог.Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны.Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта. Например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то есть большая вероятность задержек или переносов рейса.Стоит внимательнее стоит относиться к обслуживанию своей машины. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен. При этом астролог утверждает, что если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура наоборот — ускорится. Берём на заметку!Астрологи также отмечают, что в этот период часто возвращаются те люди, с которыми давно закончены отношения: возлюбленные, друзья и старые знакомые. Если есть желание возобновить общение, то это самый подходящий момент.«… Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий — это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю», — сделала вывод для РИА Новости астролог Анна Ушакова.Фото: freepik.com