С 1 апреля жители Владимирской области смогут ощутить влияние ретроградного Меркурия и «коридора...
С 1 апреля жители Владимирской области смогут ощутить влияние ретроградного Меркурия и «коридора затмений».
25 марта стартовал астрологический коридор затмений — промежуток времени между лунным и солнечным затмениями.
Вслед за ним, 1 апреля, наступит так называемый «ретроградный Меркурий» — визуальное замедление хода планеты и ее движение назад.
С точки зрения астрологов, оба события могут повлиять на жизнь владимирцев.
Сколько продлятся эти явления?
Весенний коридор затмений продлится с 25 марта по 8 апреля (на оси знаков Зодиака Овен и Весы).
Первый период ретроградного Меркурия в 2024 году пройдет с 1 по 25 апреля.
Весенний коридор затмений многие называют кармическим: мол, людям будет воздаваться за все, что они делали в последние 8−9 лет. Это важная точка отсчета для реализации нового и завершение старого.
Возможно, многие пары начнут распадаться. Особенно это касается тех, кто уже оказался на грани развода или думал об этом.
Похожие процессы начнутся в бизнесе. Те, кто обманывал и нечестно вел себя с партнерами, будут уходить. При этом к заключению договоров нужно относиться с особой внимательностью.
Как ретроградный Меркурий может повлиять на жителей планеты Земля?
У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное, рассказывает РИА Новости.
Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает «идти назад». На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью.
С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.
« … Меркурий - планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах», — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.
Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем.
По словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах.
«… У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей», — отметила астролог.
Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны.
Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта. Например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то есть большая вероятность задержек или переносов рейса.
Стоит внимательнее стоит относиться к обслуживанию своей машины. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен. При этом астролог утверждает, что если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура наоборот — ускорится. Берём на заметку!
Астрологи также отмечают, что в этот период часто возвращаются те люди, с которыми давно закончены отношения: возлюбленные, друзья и старые знакомые. Если есть желание возобновить общение, то это самый подходящий момент.
«… Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий — это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю», — сделала вывод для РИА Новости астролог Анна Ушакова.
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