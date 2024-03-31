Стала известна средняя рыночная стоимость жилого «квадрата» во Владимирской области. Минстрой...

Стала известна средняя рыночная стоимость жилого «квадрата» во Владимирской области.Минстрой утвердил официальную среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2024 года.Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, в большинстве регионов уровень цен поднялся.В ЦФО без учета Москвы и Московской области самая высокая стоимость «квадрата» в жилом помещении оказалась в Калужской области - 95,7 тысяч рублей.Регион по этому показателю обогнал Тульскую область, в которой средняя стоимость кв.м. жилья составляет 92,5 тысяч рублей.Владимирская область в «серединке». У нас стоимость «квадрата» - 86 825 тысяч рублей.Важно: показатели средней рыночной стоимости жилья используются органами исполнительной власти для расчета размера соцвыплат на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств.Самые «демократичные» цены на квадратные метры в Смоленской области - 71,1 тысяч рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений