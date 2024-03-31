В центре города произошла страшная авария с участием общественного транспорта – автобус маршрута №29С насмерть сбил пенсионерку. Как пояснили в Госавтоинспекции, происшествие случилось на

В центре города произошла страшная авария с участием общественного транспорта – автобус маршрута №29С насмерть сбил пенсионерку. Как пояснили в Госавтоинспекции, происшествие случилось на улице Мира, возле дома №59 еще 15 марта около часа дня. Однако информация об инциденте попала в социальные сети лишь 30 числа и сразу же вызвала большой общественный резонанс. На кадрах