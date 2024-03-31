Новый физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в Гороховце. Губернатор Александр Авдеев рассказал в своем телеграм-канале, что ФОК появиться в ближайшие 3 года. В городе

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в Гороховце. Губернатор Александр Авдеев рассказал в своем телеграм-канале, что ФОК появиться в ближайшие 3 года. В городе есть один физкультурно-оздоровительный комплекс, но он настолько перегружен, что некоторые спортсмены ездят на тренировки в Нижегородскую область. Александр Авдеев, из телеграм-канала «Авдеев о важном» Знаем о потребности жителей: проект уже готов, подобрано