Мать и отец Фигурины погибли в первые минуты в холле, 16-летняя дочь скончалась в зрительненом зале.

В Городищах Петушинского района Владимирской области похоронили семью из трёх человек, погибшую 22 марта в теракте в подмосковсной «Крокус Сити Холле».Об этом сообщил глава администрации района Александр Курбатов, побывавший на прощании с земляками. «Теракт унёс 144 жизни. Среди них и семья Фигуриных... Сегодня приехал поддержать близких Фигуриных и проститься с Анной, Игорем и Златой».Родители, Анна и Игорь, появились в официальных списках погибших в трагедии 22 марта практически сразу — они находились в фойе «Крокус Сити Холла», куда и вошли вооружённые террористы. Судьба 16-летней дочери Фигуриных оставалась неизвестной, однако позже девочку опознали — Злата вместе с родственниками находилась в зрительном зале.30 марта, на девятый день после теракта, по всей России почтили память жертв трагедии, прошли поминальные службы в храмах.