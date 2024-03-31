В преддверии лета в Законодательном собрании Владимирской области задумались о создании современных...

В преддверии лета в Законодательном собрании Владимирской области задумались о создании современных палаточных лагерей для детей.На официальном сайте Законодательного собрания Владимирской области был опубликован отчет об обсуждении организации работы палаточных лагерей.Совещание проводилось по итогам парламентских слушаний в Государственной думе, проходивших еще в октябре. Обсуждали, как правильно организовать детский летний отдых.Сообщается, что от регионов ожидают предложений и активизации такой работы.При этом выяснилось, что после нескольких трагедий вопросы организации палаточных лагерей оказались излишне «заорганизованными». Как оказалось, открыть такой кемпинг практически так же сложно и дорого, как и стационарный лагерь.К примеру, для обеспечения питания требуется организация полноценной кухни, наличия холодильника. Вода в душе должна быть питьевого качества и мн.др.Депутаты считают, что санитарные предписания для палаточного лагеря стоит ослабить “до уровня исполнимости”.“На федеральный уровень” участники совещания решили направить предложение по установлению перечня “походного” меню, возможного для обеспечения питания детей без сложностей с хранением.Министерство предпринимательства и туризма согласилось проработать идею создания реестра потенциальных кемпинговых площадок и перечня организаций, заинтересованных в перспективном направлении.Обсудили и так называемые лагеря-спутники: по соседству со стационарным.«Для бюджета это гораздо дешевле, чем строить новые площадки. А их в сезон дефицит. Плюс это даст большее разнообразие активностей», – отметил вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.«… Пришло время восстанавливать и совершенствовать систему детского отдыха с использованием природной среды. Вопрос не только в расширении возможностей для отдыха, но и в воспитании гармонично развитой личности, прививании любви к родному краю, приучении к самостоятельности: да и походная романтика, памятники природы, привлекают все больше внимания», – поделился мыслями председатель комитета по образованию Сергей Бирюков.Фото: freepik.com