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<a href="https://33live.ru/novosti/31-03-2024-vo-vladimire-na-trex-ulicax-iz-za-remonta-otklyuchat-otoplenie.html" target="_blank">Во Владимире на трех улицах из-за ремонта отключат отопление</a> - Отопления и горячей воды не будет у жителей трех улиц Владимира 1 апреля с 9:00 до 15:00. Там будут идти ремонтные работы, предупредили в пресс-службе мэрии. Батареи остынут по следующим адресам: