Отопления и горячей воды не будет у жителей трех улиц Владимира 1 апреля с 9:00 до 15:00. Там будут идти ремонтные работы, предупредили в пресс-службе мэрии. Батареи остынут по следующим адресам:
Отопления и горячей воды не будет у жителей трех улиц Владимира 1 апреля с 9:00 до 15:00. Там будут идти ремонтные работы, предупредили в пресс-службе мэрии. Батареи остынут по следующим адресам: – улица Василисина, №15, 15а, 17; – Верхняя Дуброва, №23, 25, 26, 26г, 27, 28, 28в, 28б, 28а, 29, 29а, 31; – Нижняя Дуброва,