Во Владимирской области произошло подтопление приусадебных участков и перелив реки через...

Во Владимирской области произошло подтопление приусадебных участков и перелив реки через автодорогуРечь идет про Судогодский и Александровский районы.Как сегодня (31 марта) сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, в результате подъёма воды в реке Судогде, произошло подтопление 8-ми приусадебных участков (3 участка по улице Береговая, 2 участка по улице Карла Маркса, 3 участка по улице Набережной).Все они расположены в низменной части у береговой линии.Уточняется, что на территории восьми приусадебных участков находятся 8 жилых домов, в которых проживают 15 человек.А также в результате увеличения уровня воды в реке Кубрь (в Александровском районе) произошёл перелив через участок автомобильной дороги местного значения между деревнями Сабельское и Мостищево.В данный момент затруднено сообщение с населенным пунктом Мостищево.В ближайшие сутки из-за подъёма уровня воды в реках прогнозируется подтопление 2-х приусадебных участков в Судогодском районе (г. Судогда) и 1-го низководного моста в Александровском районе (н.п. Песочное).Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области