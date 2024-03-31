Во Владимирской области в рамках нацпроекта отремонтируют дороги к медицинским учреждениям. Об...

Во Владимирской области в рамках нацпроекта отремонтируют дороги к медицинским учреждениям.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в нормативное состояние приведут дороги, обеспечивающие подъезд к медицинским учреждениям.Например, в Суздале отремонтируют участок протяжённостью 0,5 км на улице Энгельса (от пересечения улицы Ленина до пересечения с улицей Садовой). По нему обеспечивается подъезд к районной больнице.На участке выполнят устройство асфальтобетонного покрытия, обустроят пешеходный переход и отремонтируют тротуар.В Собинке в нормативное состояние приведут участок протяжённостью 280 метров на улице Шибаева (от дома № 3 до № 34).Там отремонтируют выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, обустроят пешеходный переход и тротуарную дорожку.Сообщается, что ремонт обеспечит безопасный подъезд к социально-реабилитационному центру на улице Шибаева, куда приезжают получатели услуг со всего Собинского района. В учреждении оказывают психологическую и иную помощь детям, несовершеннолетним, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в области планируется отремонтировать более 80 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.Фото: freepik.com