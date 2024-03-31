В Коврове мужчина обокрал сожительницу на 38 тысяч рублей.

В январе мужчина, подозреваемый в краже, познакомился с женщиной через социальные сети. Вскоре он уже проживал в её квартире. За три дня обвиняемый украл фамильные драгоценности и сдал в ломбард за 38 тысяч рублей.Как сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области, деньги мужчина потратил на свои нужны и билеты в Ярославль. Когда хозяйка квартиры заметила пропажу, то потребовала их вернуть, но «приятель» отказывался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.