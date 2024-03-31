Вору - «гастролёру» удалось обокрасть два супермаркета во Владимире. Об этой истории рассказали в...

Вору - «гастролёру» удалось обокрасть два супермаркета во Владимире.Об этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Как оказалось, в марте фигурант, с целью дальнейшей продажи по заниженной стоимости, совершил кражу алкогольной продукции из двух супермаркетов, один из которых расположен в центре, а другой – в одном из микрорайонов Владимира. Отмечается, что ущерб превысил 37 000 рублей.После совершения краж, мужчина, воспользовавшись железнодорожным транспортом, скрылся в Нижнем Новгороде, а затем переехал в Москву, где и был задержан владимирскими полицейскими.«… У оперуполномоченных уголовного розыска есть основания полагать, что задержанный – так называемый «гастролёр». Житель Пермского края перемещался по разным регионам, где совершал аналогичные преступления. В настоящее время фигурант проверяется на причастность к совершению нескольких десятков краж из сетевых магазинов...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В отношении гражданина возбуждены и расследуются два уголовных дела по признакам кражи. Подозреваемого заключили под стражу.Фото: freepik.com