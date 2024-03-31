Алексей Губанищев погиб в зоне СВО.

Боец Алексей Губанищев из Сергеихинского Камешковского района погиб в зоне боевых действий 14 марта. Он отдал свою жизнь за Родину, исполняя свой воинский долг. Об этом горьком происшествии сообщили в администрации района.Алексей был неотъемлемой частью специальной военной операции с начала 2023 года. Его уход проводили со всеми почестями. На церемонии прощания звучали слова скорби и соболезнования, а также искренней благодарности и гордости за его несгибаемый дух и преданность любимой Родине.