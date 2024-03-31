Жители Владимирской области могут стать участниками Международного конкурса рисунка «Открытка...

Жители Владимирской области могут стать участниками Международного конкурса рисунка «Открытка Победы».Пресс-службы Музея Победы и Министерства Обороны Российской Федерации объявили о старте конкурса «Открытка Победы». В чём он заключается? Организаторы предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. В этом году ключевая тема конкурса – «Подвиг Народа», посвященная одноименной экспозиции Музея Победы.Заявки принимаются до 15 апреля. Рисунок необходимо подготовить в любой технике: масло, акварель, тушь, карандаши, коллаж, компьютерная графика и др.Жюри будет оценивать работы в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и среди взрослых — старше 18 лет.Все работы обещают опубликовать на официальном сайте Музея Победы. Оттуда пользователи смогут выбрать любую открытку и отправить ее по электронной почте своим близким и друзьям.Также все желающие смогут принять участие в голосовании на «Приз зрительских симпатий» и выбрать понравившийся рисунок.Лучшие работы будут изданы в лимитированной серии праздничных открыток.Сообщается, что итоги конкурса подведут 2 мая. Победителей наградят в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы.Фото: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/otkrytka-pobedy-2024/