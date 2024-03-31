Жители Владимирской области смогут стать участниками «Диктанта победы».
Как стало известно, 26...
Жители Владимирской области смогут стать участниками «Диктанта победы».
Как стало известно, 26 апреля «Единая Россия» организует проведение «Диктанта Победы» в России и более чем в 50 иностранных государствах.
Задания диктанта будут посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.
Площадки для проведения тестирования будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский и испанский.
Координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек.
Ожидается, что в 2024 году количество площадок и участников увеличится. Тестирование будет проходить в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования и т. д.
Площадки будут организованы на всех знаковых местах, связанных с Великой отечественной войной и ее участниками. Центральной площадкой акции станет Музей Победы в Москве.
- 26 апреля Владимирская область присоединится к Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Акция направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи, формирование у подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на исторической правде о событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Для жителей нашего региона участие в этой акции стало уже доброй традицией. В прошлом году более девяти тысяч человек у нас написали «Диктант Победы». Уверен, в 2024 году участников будет еще больше. Около 20 уникальных площадок будет подготовлено во Владимирской области. Приглашаем всех желающих принять участие в «Диктанте Победы»... — рассказал Владимир Лялин, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» во Владимирской области.
Фото: freepik.com