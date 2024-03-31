Жители Владимирской области смогут стать участниками «Диктанта победы». Как стало известно, 26...

Жители Владимирской области смогут стать участниками «Диктанта победы».Как стало известно, 26 апреля «Единая Россия» организует проведение «Диктанта Победы» в России и более чем в 50 иностранных государствах.Задания диктанта будут посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам.Площадки для проведения тестирования будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский и испанский.Координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек.Ожидается, что в 2024 году количество площадок и участников увеличится. Тестирование будет проходить в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования и т. д.Площадки будут организованы на всех знаковых местах, связанных с Великой отечественной войной и ее участниками. Центральной площадкой акции станет Музей Победы в Москве.- 26 апреля Владимирская область присоединится к Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Акция направлена на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи, формирование у подрастающего поколения нравственных ценностей, основанных на исторической правде о событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Для жителей нашего региона участие в этой акции стало уже доброй традицией. В прошлом году более девяти тысяч человек у нас написали «Диктант Победы». Уверен, в 2024 году участников будет еще больше. Около 20 уникальных площадок будет подготовлено во Владимирской области. Приглашаем всех желающих принять участие в «Диктанте Победы»... — рассказал Владимир Лялин, координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» во Владимирской области.Фото: freepik.com