Выражение "Чужих детей не бывает" для каждого инспектора ПДН - это не высокопарные слова, а золотое правило службы, которому они следуют неукоснительно.
Сегодня инспекторы ПДН работают во всех районах Владимирской области. Выражение "Чужих детей не бывает" для каждого инспектора ПДН - это не высокопарные слова, а золотое правило службы, которому они следуют неукоснительно!
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Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району майор полиции Галина Львова служит в подразделении уже 17 лет.
«Специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних имеет существенные особенности по сравнению с деятельностью других служб и подразделений органов внутренних дел. При работе с детьми важно обладать твердым, но в тоже время лояльным характером. Одновременно инспекторы ПДН должны иметь недюженные педагогические и психологические навыки», - считает Галина Львова.
У нее налажен тесный контакт и доверительные отношения со всеми руководителями образовательных учреждений Кольчугинского района, что очень помогает в работе.
Немало добрых слов и благодарностей инспекторы получают от руководства и педагогов подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники ПДН не только регулярно беседуют с воспитанниками на темы правомерного, законопослушного поведения и здорового образа жизни, но и нередко балуют ребятишек подарками и сладостями.
«Часто ко мне обращаются родители и учителя с просьбой, чтобы я лично побеседовала с подростками, которые свернули на «кривую» дорожку. Я стараюсь никому не отказывать, потому что знаю, как важно убедить подростка одуматься в самом начале, когда еще не произошло ничего непоправимого. Потом я, конечно, узнаю о дальнейшей судьбе этих ребят, и как радостно слышать, что некоторые из них после нашей беседы взялись за голову и перестали огорчать родителей», - делится моментами нелегкой трудовой деятельности начальница ОДН.
Сотрудникам ОДН часто приходится задерживаться допоздна на рабочем месте и оставаться на ночные дежурства, но это не мешает девушкам оставаться заботливыми и любящими мамами. Всё свободное время стражи порядка стараются посвятить своим семьям.
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Оксана Юрьевна Палихова - инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району. Каждый день капитана полиции Палиховой расписан буквально по минутам. Совместно с общественным советом и Советом ветеранов Оксана Палихова проводит большую работу по пропаганде правовых знаний в образовательных учреждениях района, а также разъяснительные беседы о вреде употребления наркотических средств. Оксана Палихова организует для детей района посещение музея ОМВД России по Петушинскому району, каждый год принимает активное участие в акциях «Полицейский Дед Мороз» и «Помоги собрать ребенка в школу», чтобы подарить детям праздник, внимание и заботу.
В органы внутренних дел Оксана Палихова пришла сразу после окончания Покровского филиала МГГУ им.М.А.Шолохова. Тогда она состояла в должности младшего инспектора по делам несовершеннолетних.
- Для своих подопечных я и педагог, и психолог и, конечно же, друг, - говорит инспектор ПДН.- Подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, знают, что в них здесь верят и стремятся помочь.
За советом к Оксане Юрьевне обращаются и родители «трудных» детей. Она считает, что главное - это показать своим сыну или дочери, что они самые дорогие и близкие для них люди.
-Нужно очень много работать, вкладывать душу в то, чем занимаешься, только тогда наступит момент понимания с подростком» - говорит Оксана Юрьевна.
Уметь найти общий язык с трудными подростками, постараться им помочь выбрать правильную дорогу в жизни - ежедневная работа Оксаны Палиховой. При этом она успевает совмещать службу с радостью материнства.
Дома Оксану Юрьевну ждут муж Сергей и 9-летняя дочь Ангелина.
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Сегодня в ОМВД России по Судогодскому району в подразделении по делам несовершеннолетних несут службу три представительницы прекрасного пола - старший инспектор Смирнова Наталья Олеговна, инспектор Потапова Татьяна Викторовна, инспектор Николаева Светлана Александровна. Дни у сотрудниц ПДН расписаны буквально по минутам, нужно успеть проведать семьи, состоящие на профилактическом учете, провести профилактические беседы со школьниками, привести в порядок документы. И со всеми этими обязанностями инспекторы успешно справляются.
Майор полиции Смирнова Наталья служит в подразделении по делам несовершеннолетних с 2004 года. С 2005 в группе по делам несовершеннолетних капитан полиции Светлана Николаева. С июня 2006 года к ним присоединилась капитан полиции Татьяна Потапова .
Несмотря на то, что женщин принято считать слабым полом, сотрудницы группы по делам несовершеннолетних имеют твердый характер и могут «образумить» даже самых нерадивых родителей и трудных подростков. Они всегда найдут время для помощи своим подопечным.
Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравляют коллег с профессиональным праздником! Желают женского счастья, здоровья и успехов в нелёгкой работе!
Деятельность этого небольшого по численности подразделения в деле профилактики правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних граждан для будущего всего общества трудно переоценить. Служба у инспекторов ПДН ОМВД России по Суздальскому району сложная, многоплановая, требующая значительной отдачи сил, знаний. Трудятся сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в тесном контакте с членами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с органами опеки, управления образования, социально-реабилитационным центром села Сеславского и, конечно же, с сотрудниками других подразделений ОМВД.
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В настоящее время отделение возглавляет Светлана Кудряшова. Выпускница Московского университета Российской академии образования с детства мечтала работать в милиции (её родители работали в органах МВД). В ОМВД России по Суздальскому району она поступила в 2001 году. А в 2003 году уже была назначена на должность руководителя. Светлана награждена медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степеней. Заочно Светлана Сергеевна окончила ВГУ и получила юридическое образование, а ещё она дважды мама.
- Мы регулярно проводим лекции и беседы в школах, средних специальных учебных заведениях района, -- рассказывает начальник ОПДН, - совершаем рейды в места концентрации молодёжи. Юных правонарушителей ставим на профилактический учёт и постоянно контролируем их поведение. Кроме того, рассматриваем все заявления и сообщения, поступающие в ОМВД, связанные с нарушениями прав несовершеннолетних. А ещё мы занимаемся профилактикой семейного благополучия, и здесь уже объектами нашего внимания становятся взрослые.
Нагрузка у суздальских сотрудников ОПДН действительно немалая. Опытному руководителю оказывает существенную поддержку старший инспектор майор полиции Татьяна Ястребова. Уместно заметить, что подростков (лиц не достигших совершеннолетия – 18 лет) на Суздальской земле проживает немало, почти 8 тыс. человек.
Вторую половину чисто женского подразделения составляют молодые сотрудницы - инспекторы отделения, старшие лейтенанты полиции Ксения Баранова и Татьяна Петрова. Обе в ОПДН пришли в 2019 году, но занебольшой срок уже показали, что за работу взялись активно, умело проявляют инициативу, легко находят подход как к родителям, так и подросткам, трудятся в тесном взаимодействии с сотрудниками учебных заведений, органов системы профилактики безнадзорности и подростковых правонарушений.
Сотрудники ОПДН работают активно и продуктивно. В профессиональный праздник они заслуженно принимают поздравления!
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Отделением по делам несовершеннолетних в МО МВД России «Муромский» руководит майор полиции Маргарита Покареева, которая работает в органах внутренних дел более 10 лет. Ещё учась в школе, она мечтала стать полицейским – работать с трудными подростками. Поэтому, получив в 2008 году юридическое образование, сразу после окончания института отправилась в Муромский отдел полиции, где начала свою службу в должности инспектора по делам несовершеннолетних, а в 2014 уже возглавила это подразделение.
На сегодняшний день в подразделении по делам несовершеннолетних работают молодые, коммуникабельные сотрудники: капитан полиции Валерий Алексеев, капитан полиции Анна Кучерявая, капитан полиции Юлия Капранова, старший лейтенант полиции Юлия Кузнецова, старший лейтенант полиции Илья Шеянков и лейтенант полиции Алина Шиповских.
«Работа инспекторов по делам несовершеннолетних – это не просто служба, это призвание. Мы работаем с детьми, которые в повседневной жизни зачастую лишены родительской заботы, поэтому важно проявлять чуткость и доброжелательность, уметь найти нужные слова», - говорит Маргарита Покареева. - Желаю всем коллегам, посвятившим себя непростой, но крайне важной работе с детьми, личного счастья, удачи, новых успехов и свершений в деятельности на столь важном направлении, а ветеранам службы – крепкого здоровья и долголетия!
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Майор милиции в запасе Татьяна Тихоновна Зотина ушла на заслуженный отдых в 1993 году, но до сих пор её, профессионала с большой буквы, первого инспектора ПДН в городе Радужный, добрыми словами вспоминают коллеги и подростки, с которыми работала инспектор.
Татьяна Тихоновна совместно с ребятами из отряда юных инспекторов движения организовывала рейды по соблюдению ПДД несовершеннолетними, проводила беседы в школах, устраивали игры с младшими школьниками, посещали детские сады. Её вклад в организацию работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в небольшом городе сложно переоценить.
Ветеран и сейчас продолжает активную деятельность.
Последние 19 лет Татьяна Тихоновна работает на благородном поприще воспитания будущих защитников Отечества в Кадетском корпусе имени Д.М. Пожарского. В своей повседневной деятельности Татьяна Тихоновна уделяет большое внимание вопросам профилактики правонарушений среди кадетов и несовершеннолетних жителей г. Радужного.
Кроме этого, Татьяна Тихоновна ведет активную общественную деятельность, является заместителем председателя совета ветеранов органов внутренних дел ЗАТО г. Радужный, регулярно встречается с нынешними полицейскими и передает им свой служебный опыт.
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Анастасия Батракова, инспектор ПДН ОМВД России по Юрьев-Польскому району, с детства увлекалась танцами и пением, о службе в полиции никогда не задумывалась. После окончания университета пошла по стопам своей мамы-педагога и устроилась на работу в школу, но в 2016 году приняла решение поменять профессию и стать полицейским.
С апреля 2019 года Анастасия Анатольевна проходит службу в должности инспектора группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Юрьев-Польскому району.
Коллеги помогают молодой сотруднице постичь азы этой работы, разобраться во всех тонкостях данного направления службы.
Весь день инспектора ПДН расписан буквально по минутам: нужно успеть проведать неблагополучные семьи, провести беседы со школьниками, проверить, как организован их вечерний досуг…
Отдыхать от служебных будней помогают семья и любимые увлечения. Вместе с супругом Дмитрием воспитывают дочь Агату, дорожат каждой свободной минутой, проведенной в кругу семьи. В свободное время Анастасия любит вышивать крестиком. Не покинуто и увлечение музыкой. остались и сейчас - каждый год Анастасия Анатольевна принимает участие в фестивале музыкального творчества МВД России "Щит и лира".
Главным в своей работе Анастасия Анатольевна считает - найти общий язык с трудными детьми и их родителями.
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Инспектор ПДН МО МВД России «Гусь-Хрустальный» старший лейтенант полиции Дарья Бондарева в детстве мечтала стать врачом, однако, так случилось, что в 9-м классе, когда подошло время выбирать профессию, точно решила стать сотрудником милиции, а именно - следователем.
Закончив школу с серебряной медалью, в 2009 году поступила во Владимирский юридический институт ФСИН России, на факультет очного отделения по специальности «Предварительное следствие».
После успешного окончания была направлена в МО МВД России «Гусь-Хрустальный», где Дарье Павловне предложили должность инспектора ПДН. Она согласилась и никогда об этом не пожалела. Очень быстро втянулась в работу и cегодня ни в какую другую службу уже не стремится.
Вот что о своей работе говорит сама Дарья Бондарева:
- Должность инспектора ПДН – тяжелая и ответственная. Особенность работы состоит в том, что каждую ситуацию пропускаешь через себя, так как это зачастую связано с маленькими детьми, их повседневной жизнью, с душевными травмами. Не каждый родитель находит общий язык со своими детьми, а инспектор ПДН по долгу своей службы обязан это делать. Важно уметь донести до детей мысль, что мы желаем им добра. Инспектор ПДН – это педагог и психолог в своем деле. Каждая ситуация – это индивидуальная, особенная проблема, подход к которой не прописан в книгах, и к конкретному ребенку или уже подростку не прилагается инструкция по его воспитанию. Мне самой необходимо вникать, проявлять смекалку.
Дарья Павловна искренне радуется, если удается благотворно повлиять на своих подопечных, которые часто видят в ней очень близкого человека.
Но в ее жизни, помимо работы, которая ежедневно занимает основную часть времени, есть и приятные семейные заботы. Супруг тоже работает в полиции и хорошо понимает заботы жены, помогает ей в домашних делах, в воспитании их сына Артура. Находит Дарья Павловна и свободное время для рукоделия: вышивает крестиком, бисером, увлекается алмазной вышивкой. А еще очень любит читать книги.