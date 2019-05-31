Выражение "Чужих детей не бывает" для каждого инспектора ПДН - это не высокопарные слова, а золотое правило службы, которому они следуют неукоснительно.

Сегодня инспекторы ПДН работают во всех районах Владимирской области. Выражение "Чужих детей не бывает" для каждого инспектора ПДН - это не высокопарные слова, а золотое правило службы, которому они следуют неукоснительно!***Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району майор полиции Галина Львова служит в подразделении уже 17 лет.«Специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних имеет существенные особенности по сравнению с деятельностью других служб и подразделений органов внутренних дел. При работе с детьми важно обладать твердым, но в тоже время лояльным характером. Одновременно инспекторы ПДН должны иметь недюженные педагогические и психологические навыки», - считает Галина Львова.У нее налажен тесный контакт и доверительные отношения со всеми руководителями образовательных учреждений Кольчугинского района, что очень помогает в работе.Немало добрых слов и благодарностей инспекторы получают от руководства и педагогов подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники ПДН не только регулярно беседуют с воспитанниками на темы правомерного, законопослушного поведения и здорового образа жизни, но и нередко балуют ребятишек подарками и сладостями.«Часто ко мне обращаются родители и учителя с просьбой, чтобы я лично побеседовала с подростками, которые свернули на «кривую» дорожку. Я стараюсь никому не отказывать, потому что знаю, как важно убедить подростка одуматься в самом начале, когда еще не произошло ничего непоправимого. Потом я, конечно, узнаю о дальнейшей судьбе этих ребят, и как радостно слышать, что некоторые из них после нашей беседы взялись за голову и перестали огорчать родителей», - делится моментами нелегкой трудовой деятельности начальница ОДН.Сотрудникам ОДН часто приходится задерживаться допоздна на рабочем месте и оставаться на ночные дежурства, но это не мешает девушкам оставаться заботливыми и любящими мамами. Всё свободное время стражи порядка стараются посвятить своим семьям.***Оксана Юрьевна Палихова - инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району. Каждый день капитана полиции Палиховой расписан буквально по минутам. Совместно с общественным советом и Советом ветеранов Оксана Палихова проводит большую работу по пропаганде правовых знаний в образовательных учреждениях района, а также разъяснительные беседы о вреде употребления наркотических средств. Оксана Палихова организует для детей района посещение музея ОМВД России по Петушинскому району, каждый год принимает активное участие в акциях «Полицейский Дед Мороз» и «Помоги собрать ребенка в школу», чтобы подарить детям праздник, внимание и заботу.В органы внутренних дел Оксана Палихова пришла сразу после окончания Покровского филиала МГГУ им.М.А.Шолохова. Тогда она состояла в должности младшего инспектора по делам несовершеннолетних.- Для своих подопечных я и педагог, и психолог и, конечно же, друг, - говорит инспектор ПДН.- Подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, знают, что в них здесь верят и стремятся помочь.За советом к Оксане Юрьевне обращаются и родители «трудных» детей. Она считает, что главное - это показать своим сыну или дочери, что они самые дорогие и близкие для них люди.-Нужно очень много работать, вкладывать душу в то, чем занимаешься, только тогда наступит момент понимания с подростком» - говорит Оксана Юрьевна.Уметь найти общий язык с трудными подростками, постараться им помочь выбрать правильную дорогу в жизни - ежедневная работа Оксаны Палиховой. При этом она успевает совмещать службу с радостью материнства.Дома Оксану Юрьевну ждут муж Сергей и 9-летняя дочь Ангелина.***Сегодня в ОМВД России по Судогодскому району в подразделении по делам несовершеннолетних несут службу три представительницы прекрасного пола - старший инспектор Смирнова Наталья Олеговна, инспектор Потапова Татьяна Викторовна, инспектор Николаева Светлана Александровна. Дни у сотрудниц ПДН расписаны буквально по минутам, нужно успеть проведать семьи, состоящие на профилактическом учете, провести профилактические беседы со школьниками, привести в порядок документы. И со всеми этими обязанностями инспекторы успешно справляются.Майор полиции Смирнова Наталья служит в подразделении по делам несовершеннолетних с 2004 года. С 2005 в группе по делам несовершеннолетних капитан полиции Светлана Николаева. С июня 2006 года к ним присоединилась капитан полиции Татьяна Потапова .Несмотря на то, что женщин принято считать слабым полом, сотрудницы группы по делам несовершеннолетних имеют твердый характер и могут «образумить» даже самых нерадивых родителей и трудных подростков. Они всегда найдут время для помощи своим подопечным.Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравляют коллег с профессиональным праздником! Желают женского счастья, здоровья и успехов в нелёгкой работе!Деятельность этого небольшого по численности подразделения в деле профилактики правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних граждан для будущего всего общества трудно переоценить. Служба у инспекторов ПДН ОМВД России по Суздальскому району сложная, многоплановая, требующая значительной отдачи сил, знаний. Трудятся сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в тесном контакте с членами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с органами опеки, управления образования, социально-реабилитационным центром села Сеславского и, конечно же, с сотрудниками других подразделений ОМВД.***В настоящее время отделение возглавляет Светлана Кудряшова. Выпускница Московского университета Российской академии образования с детства мечтала работать в милиции (её родители работали в органах МВД). В ОМВД России по Суздальскому району она поступила в 2001 году. А в 2003 году уже была назначена на должность руководителя. Светлана награждена медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степеней. Заочно Светлана Сергеевна окончила ВГУ и получила юридическое образование, а ещё она дважды мама.- Мы регулярно проводим лекции и беседы в школах, средних специальных учебных заведениях района, -- рассказывает начальник ОПДН, - совершаем рейды в места концентрации молодёжи. Юных правонарушителей ставим на профилактический учёт и постоянно контролируем их поведение. Кроме того, рассматриваем все заявления и сообщения, поступающие в ОМВД, связанные с нарушениями прав несовершеннолетних. А ещё мы занимаемся профилактикой семейного благополучия, и здесь уже объектами нашего внимания становятся взрослые.Нагрузка у суздальских сотрудников ОПДН действительно немалая. Опытному руководителю оказывает существенную поддержку старший инспектор майор полиции Татьяна Ястребова. Уместно заметить, что подростков (лиц не достигших совершеннолетия – 18 лет) на Суздальской земле проживает немало, почти 8 тыс. человек.Вторую половину чисто женского подразделения составляют молодые сотрудницы - инспекторы отделения, старшие лейтенанты полиции Ксения Баранова и Татьяна Петрова. Обе в ОПДН пришли в 2019 году, но занебольшой срок уже показали, что за работу взялись активно, умело проявляют инициативу, легко находят подход как к родителям, так и подросткам, трудятся в тесном взаимодействии с сотрудниками учебных заведений, органов системы профилактики безнадзорности и подростковых правонарушений.Сотрудники ОПДН работают активно и продуктивно. В профессиональный праздник они заслуженно принимают поздравления!***Отделением по делам несовершеннолетних в МО МВД России «Муромский» руководит майор полиции Маргарита Покареева, которая работает в органах внутренних дел более 10 лет. Ещё учась в школе, она мечтала стать полицейским – работать с трудными подростками. Поэтому, получив в 2008 году юридическое образование, сразу после окончания института отправилась в Муромский отдел полиции, где начала свою службу в должности инспектора по делам несовершеннолетних, а в 2014 уже возглавила это подразделение.На сегодняшний день в подразделении по делам несовершеннолетних работают молодые, коммуникабельные сотрудники: капитан полиции Валерий Алексеев, капитан полиции Анна Кучерявая, капитан полиции Юлия Капранова, старший лейтенант полиции Юлия Кузнецова, старший лейтенант полиции Илья Шеянков и лейтенант полиции Алина Шиповских.«Работа инспекторов по делам несовершеннолетних – это не просто служба, это призвание. Мы работаем с детьми, которые в повседневной жизни зачастую лишены родительской заботы, поэтому важно проявлять чуткость и доброжелательность, уметь найти нужные слова», - говорит Маргарита Покареева. - Желаю всем коллегам, посвятившим себя непростой, но крайне важной работе с детьми, личного счастья, удачи, новых успехов и свершений в деятельности на столь важном направлении, а ветеранам службы – крепкого здоровья и долголетия!***Майор милиции в запасе Татьяна Тихоновна Зотина ушла на заслуженный отдых в 1993 году, но до сих пор её, профессионала с большой буквы, первого инспектора ПДН в городе Радужный, добрыми словами вспоминают коллеги и подростки, с которыми работала инспектор.Татьяна Тихоновна совместно с ребятами из отряда юных инспекторов движения организовывала рейды по соблюдению ПДД несовершеннолетними, проводила беседы в школах, устраивали игры с младшими школьниками, посещали детские сады. Её вклад в организацию работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в небольшом городе сложно переоценить.Ветеран и сейчас продолжает активную деятельность.Последние 19 лет Татьяна Тихоновна работает на благородном поприще воспитания будущих защитников Отечества в Кадетском корпусе имени Д.М. Пожарского. В своей повседневной деятельности Татьяна Тихоновна уделяет большое внимание вопросам профилактики правонарушений среди кадетов и несовершеннолетних жителей г. Радужного.Кроме этого, Татьяна Тихоновна ведет активную общественную деятельность, является заместителем председателя совета ветеранов органов внутренних дел ЗАТО г. Радужный, регулярно встречается с нынешними полицейскими и передает им свой служебный опыт.***Анастасия Батракова, инспектор ПДН ОМВД России по Юрьев-Польскому району, с детства увлекалась танцами и пением, о службе в полиции никогда не задумывалась. После окончания университета пошла по стопам своей мамы-педагога и устроилась на работу в школу, но в 2016 году приняла решение поменять профессию и стать полицейским.С апреля 2019 года Анастасия Анатольевна проходит службу в должности инспектора группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Юрьев-Польскому району.Коллеги помогают молодой сотруднице постичь азы этой работы, разобраться во всех тонкостях данного направления службы.Весь день инспектора ПДН расписан буквально по минутам: нужно успеть проведать неблагополучные семьи, провести беседы со школьниками, проверить, как организован их вечерний досуг…Отдыхать от служебных будней помогают семья и любимые увлечения. Вместе с супругом Дмитрием воспитывают дочь Агату, дорожат каждой свободной минутой, проведенной в кругу семьи. В свободное время Анастасия любит вышивать крестиком. Не покинуто и увлечение музыкой. остались и сейчас - каждый год Анастасия Анатольевна принимает участие в фестивале музыкального творчества МВД России "Щит и лира".Главным в своей работе Анастасия Анатольевна считает - найти общий язык с трудными детьми и их родителями.***Инспектор ПДН МО МВД России «Гусь-Хрустальный» старший лейтенант полиции Дарья Бондарева в детстве мечтала стать врачом, однако, так случилось, что в 9-м классе, когда подошло время выбирать профессию, точно решила стать сотрудником милиции, а именно - следователем.Закончив школу с серебряной медалью, в 2009 году поступила во Владимирский юридический институт ФСИН России, на факультет очного отделения по специальности «Предварительное следствие».После успешного окончания была направлена в МО МВД России «Гусь-Хрустальный», где Дарье Павловне предложили должность инспектора ПДН. Она согласилась и никогда об этом не пожалела. Очень быстро втянулась в работу и cегодня ни в какую другую службу уже не стремится.Вот что о своей работе говорит сама Дарья Бондарева:- Должность инспектора ПДН – тяжелая и ответственная. Особенность работы состоит в том, что каждую ситуацию пропускаешь через себя, так как это зачастую связано с маленькими детьми, их повседневной жизнью, с душевными травмами. Не каждый родитель находит общий язык со своими детьми, а инспектор ПДН по долгу своей службы обязан это делать. Важно уметь донести до детей мысль, что мы желаем им добра. Инспектор ПДН – это педагог и психолог в своем деле. Каждая ситуация – это индивидуальная, особенная проблема, подход к которой не прописан в книгах, и к конкретному ребенку или уже подростку не прилагается инструкция по его воспитанию. Мне самой необходимо вникать, проявлять смекалку.Дарья Павловна искренне радуется, если удается благотворно повлиять на своих подопечных, которые часто видят в ней очень близкого человека.Но в ее жизни, помимо работы, которая ежедневно занимает основную часть времени, есть и приятные семейные заботы. Супруг тоже работает в полиции и хорошо понимает заботы жены, помогает ей в домашних делах, в воспитании их сына Артура. Находит Дарья Павловна и свободное время для рукоделия: вышивает крестиком, бисером, увлекается алмазной вышивкой. А еще очень любит читать книги.