Становление системы профилактической работы с несовершеннолетними имеет многовековую историю. Организационная помощь беспризорным детям начала складываться ещё при Петре I.

Становление системы профилактической работы с несовершеннолетними имеет многовековую историю. Организационная помощь беспризорным детям начала складываться ещё при Петре I.В годы Великой Отечественной войны на милицию была возложена обязанность по выявлению безнадзорных детей и помещению их в приемники- распределители, а также по борьбе с детской безнадзорностью.Новый этап развития системы мер по предупреждению правонарушений несовершеннолетних начинается с 1935 года, с принятием специального постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Вслед постановлению издается приказ по НКВД СССР, согласно которому в составе органов милиции 31 мая 1935 года были созданы комнаты для привоза детей в отделах, отделениях милиции, а также предусматривалось выделение в аппаратах уголовного розыска специальных работников, имевших оперативный стаж и опыт работы борьбы с преступностью несовершеннолетних.Кризисные явления начала 90-х годов, потрясшие наше общество, резко ухудшили социальное и правовое положение детей. Неудержимо стал подниматься уровень безнадзорности и преступности несовершеннолетних, резко понизилась степень их правовой защищенности. Нормативно-правовое обеспечение жизни и развития детей безнадежно устарело.Важным шагом по реорганизации государственной нормативной системы защиты детства стал Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с этим законом одним из субъектов системы профилактики являются подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.Ими осуществляются мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организуется работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, проводится индивидуальная профилактическая работа в отношении отдельных категорий несовершеннолетних и родителей либо лиц, их заменяющих, не выполняющих должным образом свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей.Работа с подростками и их родителями требует от сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних не только высокого профессионализма и мастерства, но и знания оперативной обстановки, умения использовать в своей деятельности необходимые педагогические навыки.Сотрудниками службы ежедневно проводятся тысячи профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подростковой преступности. Особенно хочется отметить, что этот нелегкий труд выполняется в большинстве своем сотрудниками-женщинами.На сегодняшний день в органах внутренних дел служат более 14 тысяч сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и свыше 2 тысяч сотрудников Центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Ими проводится профилактическая работа в отношении более 272 тысяч несовершеннолетних и свыше 210 тысяч неблагополучных родителей, выявляется более 700 тысяч административных правонарушений.Службы ПДН и ЦВСНП по праву занимают важное место в системе современной полиции. На плечи инспекторов ложится нелегкая обязанность оказания помощи детям, которые лишены родительской опеки.