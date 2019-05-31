31.05.2019

2019-05-31 11:10:05

31 мая - День подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД России



Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району майор полиции Галина Львова служит в подразделении уже 17 лет.

«Специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних имеет существенные особенности по сравнению с деятельностью других служб и подразделений органов внутренних дел. При работе с детьми важно обладать твердым, но в тоже время лояльным характером. Одновременно инспекторы ПДН должны иметь недюженные педагогические и психологические навыки», - считает Галина Львова.



У нее налажен тесный контакт и доверительные отношения со всеми руководителями образовательных учреждений Кольчугинского района, что очень помогает в работе.

Немало добрых слов и благодарностей инспекторы получают от руководства и педагогов подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники ПДН не только регулярно беседуют с воспитанниками на темы правомерного, законопослушного поведения и здорового образа жизни, но и нередко балуют ребятишек подарками и сладостями.

«Часто ко мне обращаются родители и учителя с просьбой, чтобы я лично побеседовала с подростками, которые свернули на «кривую» дорожку. Я стараюсь никому не отказывать, потому что знаю, как важно убедить подростка одуматься в самом начале, когда еще не произошло ничего непоправимого. Потом я, конечно, узнаю о дальнейшей судьбе этих ребят, и как радостно слышать, что некоторые из них после нашей беседы взялись за голову и перестали огорчать родителей», - делится моментами нелегкой трудовой деятельности начальница ОДН.

Сотрудникам ОДН часто приходится задерживаться допоздна на рабочем месте и оставаться на ночные дежурства, но это не мешает девушкам оставаться заботливыми и любящими мамами. Всё свободное время стражи порядка стараются посвятить своим семьям.







Оксана Юрьевна Палихова - инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району. Каждый день капитана полиции Палиховой расписан буквально по минутам. Совместно с общественным советом и Советом ветеранов Оксана Палихова проводит большую работу по пропаганде правовых знаний в образовательных учреждениях района, а также разъяснительные беседы о вреде употребления наркотических средств. Оксана Палихова организует для детей района посещение музея ОМВД России по Петушинскому району, каждый год принимает активное участие в акциях «Полицейский Дед Мороз» и «Помоги собрать ребенка в школу», чтобы подарить детям праздник, внимание и заботу.

В органы внутренних дел Оксана Палихова пришла сразу после окончания Покровского филиала МГГУ им.М.А.Шолохова. Тогда она состояла в должности младшего инспектора по делам несовершеннолетних.



-Для своих подопечных я и педагог, и психолог и, конечно же, друг, - говорит инспектор ПДН.- Подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, знают, что в них здесь верят и стремятся помочь.

За советом к Оксане Юрьевне обращаются и родители «трудных» детей. Она считает, что главное - это показать своим сыну или дочери, что они самые дорогие и близкие для них люди.

-Нужно очень много работать, вкладывать душу в то, чем занимаешься, только тогда наступит момент понимания с подростком» - говорит Оксана Юрьевна.

Уметь найти общий язык с трудными подростками, постараться им помочь выбрать правильную дорогу в жизни - ежедневная работа Оксаны Палиховой. При этом она успевает совмещать службу с радостью материнства.

Дома Оксану Юрьевну ждут муж Сергей и 9-летняя дочь Ангелина.



Сегодня в ОМВД России по Судогодскому району в подразделении по делам несовершеннолетних несут службу три представительницы прекрасного пола - старший инспектор Смирнова Наталья Олеговна, инспектор Потапова Татьяна Викторовна, инспектор Николаева Светлана Александровна. Дни у сотрудниц ПДН расписаны буквально по минутам, нужно успеть проведать семьи, состоящие на профилактическом учете, провести профилактические беседы со школьниками, привести в порядок документы. И со всеми этими обязанностями инспекторы успешно справляются.



Майор полиции Смирнова Наталья служит в подразделении по делам несовершеннолетних с 2004 года. С 2005 в группе по делам несовершеннолетних капитан полиции Светлана Николаева. С июня 2006 года к ним присоединилась капитан полиции Татьяна Потапова .

Несмотря на то, что женщин принято считать слабым полом, сотрудницы группы по делам несовершеннолетних имеют твердый характер и могут «образумить» даже самых нерадивых родителей и трудных подростков. Они всегда найдут время для помощи своим подопечным.

Инспекторы по делам несовершеннолетних поздравляют коллег с профессиональным праздником! Желают женского счастья, здоровья и успехов в нелёгкой работе!



Деятельность этого небольшого по численности подразделения в деле профилактики правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних граждан для будущего всего общества трудно переоценить. Служба у инспекторов ПДН ОМВД России по Суздальскому району сложная, многоплановая, требующая значительной отдачи сил, знаний. Трудятся сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в тесном контакте с членами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с органами опеки, управления образования, социально-реабилитационным центром села Сеславского и, конечно же, с сотрудниками других подразделений ОМВД.



В настоящее время отделение возглавляет Светлана Кудряшова. Выпускница Московского университета Российской академии образования с детства мечтала работать в милиции (её родители работали в органах МВД). В ОМВД России по Суздальскому району она поступила в 2001 году. А в 2003 году уже была назначена на должность руководителя. Светлана награждена медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степеней. Заочно Светлана Сергеевна окончила ВГУ и получила юридическое образование, а ещё она дважды мама.

- Мы регулярно проводим лекции и беседы в школах, средних специальных учебных заведениях района, -- рассказывает начальник ОПДН, - совершаем рейды в места концентрации молодёжи. Юных правонарушителей ставим на профилактический учёт и постоянно контролируем их поведение. Кроме того, рассматриваем все заявления и сообщения, поступающие в ОМВД, связанные с нарушениями прав несовершеннолетних. А ещё мы занимаемся профилактикой семейного благополучия, и здесь уже объектами нашего внимания становятся взрослые.

Нагрузка у суздальских сотрудников ОПДН действительно немалая. Опытному руководителю оказывает существенную поддержку старший инспектор майор полиции Татьяна Ястребова. Уместно заметить, что подростков (лиц не достигших совершеннолетия – 18 лет) на Суздальской земле проживает немало, почти 8 тыс. человек.

Вторую половину чисто женского подразделения составляют молодые сотрудницы - инспекторы отделения, старшие лейтенанты полиции Ксения Баранова и Татьяна Петрова. Обе в ОПДН пришли в 2019 году, но занебольшой срок уже показали, что за работу взялись активно, умело проявляют инициативу, легко находят подход как к родителям, так и подросткам, трудятся в тесном взаимодействии с сотрудниками учебных заведений, органов системы профилактики безнадзорности и подростковых правонарушений.

Сотрудники ОПДН работают активно и продуктивно. В профессиональный праздник они заслуженно принимают поздравления!



Отделением по делам несовершеннолетних в МО МВД России «Муромский» руководит майор полиции Маргарита Покареева, которая работает в органах внутренних дел более 10 лет. Ещё учась в школе, она мечтала стать полицейским – работать с трудными подростками. Поэтому, получив в 2008 году юридическое образование, сразу после окончания института отправилась в Муромский отдел полиции, где начала свою службу в должности инспектора по делам несовершеннолетних, а в 2014 уже возглавила это подразделение.



На сегодняшний день в подразделении по делам несовершеннолетних работают молодые, коммуникабельные сотрудники: капитан полиции Валерий Алексеев, капитан полиции Анна Кучерявая, капитан полиции Юлия Капранова, старший лейтенант полиции Юлия Кузнецова, старший лейтенант полиции Илья Шеянков и лейтенант полиции Алина Шиповских.

«Работа инспекторов по делам несовершеннолетних – это не просто служба, это призвание. Мы работаем с детьми, которые в повседневной жизни зачастую лишены родительской заботы, поэтому важно проявлять чуткость и доброжелательность, уметь найти нужные слова», - говорит Маргарита Покареева. - Желаю всем коллегам, посвятившим себя непростой, но крайне важной работе с детьми, личного счастья, удачи, новых успехов и свершений в деятельности на столь важном направлении, а ветеранам службы – крепкого здоровья и долголетия!





