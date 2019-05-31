Николай Басков стал ведущим конкурса Детская Новая волна в Крыму. Как всегда, он удивил и нарядом, и вокалом, и откровениями. С артистом за кулисами Арены в детском центре Артек встретился корреспондент Дни.Ру.

Николай Басков стал ведущим конкурса "Детская Новая волна" в Крыму. Как всегда, он удивил и нарядом, и вокалом, и откровениями. С артистом за кулисами "Арены" в детском центре "Артек" встретился корреспондент "Дни.Ру".С основателем и идейным вдохновителем "Детской Новой волны" Игорем Крутым Николая Баскова связывает давняя человеческая дружба и творческие контакты."С Игорем Яковлевичем мы познакомились в 2001 году, когда я готовился к 25-летию, – рассказал Басков в интервью "Дни.Ру". – Мама Крутого очень хотела, чтобы в моем репертуаре была его песня. Он пригласил меня домой и предложил на выбор четыре композиции. Остановились на "Шарманке".Тогда, конечно, певец не предполагал, что песня станет визитной карточкой, получит диплом "Песни года" и будет долгие годы его кормить. Она оказалась по-настоящему народной!Рассказал Басков и о том, какой Крутой человек. "В работе он жесткий, требовательный, а в жизни очень открытый, добрый, позитивный, – улыбается Басков. – Я бы сказал, что сегодня, когда не стало Иосифа Давыдовича Кобзона, он, наверное, занял нишу главного человека в российском шоу-бизнесе".Напомним, что в репертуаре Николая Баскова четырнадцать композиций на музыку Игоря Крутого, включая дуэты с Кристиной Орбакайте и Таисией Повалий.Сегодня. как признался Николай, он уже задумывается о том, как отметит 45-летие, хотя до него еще больше двух лет. Певцу очень хочется перещеголять Филиппа Киркорова, который праздновал свое 50-летие целый год, закатил роскошный банкет в Кремле и потряс невероятным размахом. Готовясь, Николай следит за формой. чтобы к юбилею подойти в лучшей форме. "Каждый день по 40 минут на голодный желудок хожу по беговой дорожке, отлично все сжигается", – отрыл он маленький секрет.