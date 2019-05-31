Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца​​​.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца​​​.Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал общественность, выступая в эфире телеканала "78". Он подчеркнул, что самовыдвижение позволит ему быть независимым от тех или иных политических взглядов.Беглов напомнил, что Санкт-Петербург для него, выросшего в этом городе, сделал очень многое и он считает, что пора отдавать северной столице долги.Чиновник сообщил, что у него есть программа того, как сделать город более открытым и комфортным, подчеркнув, что при этом не надо забывать о "налаживании коммуникаций и плодотворной работе с федеральным центром".В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова.Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования.