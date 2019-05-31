Скандальный эпизод шокировал ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову. В программе Давай поженимся! на Первом канале участница позволила себе не совсем приличное поведение.

Скандальный эпизод шокировал ведущих ЛарисуГузееву и Розу Сябитову. В программе "Давай поженимся!" на Первом канале участницапозволила себе не совсем приличное поведение.Невестазаявила на шоу, что заработала на пластику бюста необычным способом.На конкурсе она засунула себе в рот жезл сотрудника ГИБДД. Роза Сябитова заострилавнимание на этом факте в биографии участницы "Давай поженимся!".Ведущая Первого канала попросила девушкупродемонстрировать свое умение на банане. Фрукт телесваха заранее принеслас собой и отдала красотке. Претендентка на руку и сердце жениха совершенноне смутилась и с готовность показала свои умения в ток-шоу,сообщаетБольшевсех в шоке от происходящего в студии "Давай поженимся!" былаЛариса Гузеева. Она выпучила глаза и не могла вымолвить ни слова. АстрологВасилиса Володина в немом негодовании схватилась за сердце.А вотжениху и его друзьям навык невесты очень понравился. Они смотрели навыходку девушки, улыбаясь. Этот фрагмент не появитсяв эфире . Его опубликовали в Instagram-аккаунте шоу Пользователи соцсети, поклонники передачи тоже пришли в шок отувиденного. Многие сочли такое поведение в эфире недопустимым и слишком пошлым.