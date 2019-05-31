Скандальный эпизод шокировал ведущих Ларису
Гузееву и Розу Сябитову. В программе Давай поженимся! на Первом канале участница
позволила себе не совсем приличное поведение.
Скандальный эпизод шокировал ведущих Ларису
Гузееву и Розу Сябитову. В программе "Давай поженимся!" на Первом канале участница
позволила себе не совсем приличное поведение.
Невеста
заявила на шоу, что заработала на пластику бюста необычным способом.
На конкурсе она засунула себе в рот жезл сотрудника ГИБДД. Роза Сябитова заострила
внимание на этом факте в биографии участницы "Давай поженимся!".
Ведущая Первого канала попросила девушку
продемонстрировать свое умение на банане. Фрукт телесваха заранее принесла
с собой и отдала красотке. Претендентка на руку и сердце жениха совершенно
не смутилась и с готовность показала свои умения в ток-шоу,
сообщает
Больше
всех в шоке от происходящего в студии "Давай поженимся!" была
Лариса Гузеева. Она выпучила глаза и не могла вымолвить ни слова. Астролог
Василиса Володина в немом негодовании схватилась за сердце.
А вот
жениху и его друзьям навык невесты очень понравился. Они смотрели на
выходку девушки, улыбаясь. Этот фрагмент не появится
в эфире . Его опубликовали в Instagram-аккаунте шоу Пользователи соцсети, поклонники передачи тоже пришли в шок от
увиденного. Многие сочли такое поведение в эфире недопустимым и слишком пошлым.