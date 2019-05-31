На днях в СМИ появилась информация, что якобы Иван Краско высказал решение об уходе в дом престарелых. С комментарием выступила его четвертая жена Наталья Краско.

На днях в СМИ появилась информация, что якобы Иван Краско высказал решение об уходе в дом престарелых. С комментарием выступила его четвертая жена Наталья Краско.Журналисты провели дотошное расследование, в результате которого выяснили, что Иван Краско вынужден в свои 88 лет скитаться по разным домам. У легендарного актера нет собственного жилья – всей когда-то ему принадлежащей недвижимостью распоряжаются родственники. В Театре имени Комиссаржевской, где до сих пор служит артист, рассказали: "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых..."Разразился скандал. В результате репортеры связались с четвертой женой Ивана Краско Натальей. Та вспомнила, что еще до их женитьбы прославленный актер в разговоре с ней не исключал возможности ухода в дом престарелых, но тогда она ему категорично отвечала, что этому не бывать. "Мы как-то все против, я не понимаю, зачем это надо делать", – растерянно призналась Наталья.Женщина подчеркнула, что, несмотря на возраст, Иван Краско вполне дееспособен и может снять себе комнату. "Он прекрасно себя сам обеспечивает. Он может себе приготовить, он может себе постирать, он может помыться. Он прекрасно это все делал", – заключила бывшая жена. В конце концов, отметила она, об актере могут позаботиться его многочисленные дети.Наталья Краско убеждена, что решение артиста уйти в дом престарелых это "каприз". "На самом деле все против. У него есть где жить. Я не знаю, зачем он хочет это сделать. Просто он, видимо, настолько уже запутался в том, чего ему хотелось бы. Видимо, думал, что Наталья Николаевна (Наталья Вяль, третья жена . – Прим.ред.) его любит, а на самом деле это вышло не так, и он очень расстроен", – цитирует бывшую жену Ивана Краско .