Дмитрий Медведев прилетел в Ашхабад. Там пройдет Совет глав правительств стран СНГ. Среди основных тем - меры по борьбе с контрафактом и сотрудничество в фундаментальных исследованиях.

Дмитрий Медведев прилетел в Ашхабад. Там пройдет Совет глав правительств стран СНГ. Среди основных тем — меры по борьбе с контрафактом и сотрудничество в фундаментальных исследованиях.Кроме того, Дмитрий Медведев обсудит с коллегами из Туркменистана двусторонние проекты, в том числе в энергетике — в сфере разведки и добычи энергоносителей на Каспии.