Константину Эрнсту можно посочувствовать. Первый канал
продолжают сотрясать скандалы – впечатление такое, что под его руководителя
целенаправленно копают.
Константину Эрнсту можно посочувствовать. Первый канал
продолжают сотрясать скандалы – впечатление такое, что под его руководителя
целенаправленно копают.
стал целью чьего-то сговора. Утихшие было
скандалы всплывают вновь, да и новых не приходится долго ждать. К примеру,
Александру Друзю пришлось извиняться за попытку сжульничать на шоу "Кто
хочет стать миллионером?". Хотя
вины своей известный знаток так и не признал.
"А помните как все начиналось: я не я и лошадь не моя.
А оказывается – и виноват, и покаялся. Правда, люди об этом знали с самого
начала. Запись слышали все, это ведь не секрет полишинеля. Там было все
предельно понятно. Пусть скажет спасибо, что финансовый ущерб своими действиями
передаче не нанес. И всего лишь должность в комиссии по этике потерял, да
эфиров в "Что? Где? Когда?" лишился – ведь все могло закончиться куда
плачевнее", – заявил "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
В феврале главный редактор программы "Кто хочет стать
миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве. По его
словам, Александр предложил раскрыть список вопросов, которые зададут в выпуске
с его участием, и ответы на них. В качестве вознаграждения Беру предложили долю
от выигрыша в 3 миллиона. Друзь, в свою очередь, пытался свалить вину на
главного редактора. В итоге обоих отстранил от эфира.
И это, к сожалению, далеко не единственный скандал, с
которым приходится разбираться Константину Эрнсту. Еще не утихло обсуждение
истории с шоу "Голос. Дети". Словом, гендиректору Первого канала не позавидуешь.
"Вокруг все словно сговорились, скандал за скандалом. Я
очень далек от теорий заговора, но слишком много их выплыло на свет за
последнее время. Словно кто-то под копает. Ни с одним из
других федеральных каналов таких глобальных вещей не происходит", – подвел
итог Вадим Манукян.