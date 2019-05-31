Константину Эрнсту можно посочувствовать. Первый канал продолжают сотрясать скандалы – впечатление такое, что под его руководителя целенаправленно копают.

Константину Эрнсту можно посочувствовать. Первый каналпродолжают сотрясать скандалы – впечатление такое, что под его руководителяцеленаправленно копают.стал целью чьего-то сговора. Утихшие былоскандалы всплывают вновь, да и новых не приходится долго ждать. К примеру,Александру Друзю пришлось извиняться за попытку сжульничать на шоу "Ктохочет стать миллионером?". Хотявины своей известный знаток так и не признал."А помните как все начиналось: я не я и лошадь не моя.А оказывается – и виноват, и покаялся. Правда, люди об этом знали с самогоначала. Запись слышали все, это ведь не секрет полишинеля. Там было всепредельно понятно. Пусть скажет спасибо, что финансовый ущерб своими действиямипередаче не нанес. И всего лишь должность в комиссии по этике потерял, даэфиров в "Что? Где? Когда?" лишился – ведь все могло закончиться кудаплачевнее", – заявил "Дням.Ру" эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.В феврале главный редактор программы "Кто хочет статьмиллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве. По егословам, Александр предложил раскрыть список вопросов, которые зададут в выпускес его участием, и ответы на них. В качестве вознаграждения Беру предложили долюот выигрыша в 3 миллиона. Друзь, в свою очередь, пытался свалить вину наглавного редактора. В итоге обоих отстранил от эфира.И это, к сожалению, далеко не единственный скандал, скоторым приходится разбираться Константину Эрнсту. Еще не утихло обсуждениеистории с шоу "Голос. Дети". Словом, гендиректору Первого канала не позавидуешь."Вокруг все словно сговорились, скандал за скандалом. Яочень далек от теорий заговора, но слишком много их выплыло на свет запоследнее время. Словно кто-то под копает. Ни с одним издругих федеральных каналов таких глобальных вещей не происходит", – подвелитог Вадим Манукян.