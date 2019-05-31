Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.

Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенскаярассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.Артистка поведала, что много лет назад, когда она уже былазамужем в четвертый раз, рядом с ней вдруг возник Филипп Киркоров. Поп-король,по словам Любови Успенской, принялся за ней ухаживать. И хоть у певца быликрайне серьезные намерения, вокалистка ответила ему отказом."И я другому отдана и буду век ему верна, – процитировалаклассика Успенская. – Я вам скажу, мужчины в моей жизни немного тормозили моюкарьеру: ревновали, мешали. Но, когда я поняла, что не могу зависеть от мужей,от мужчин, с которыми у меня были романы, а их было немало. Я много им отдалавремени, а я женщина серьезная. Я не умею разбрасываться – сегодня один, завтрадругой".С четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным артисткауже 30 лет. Вместе они вырастили умницу-дочь Татьяну.Артистка призналась, что из-за насыщенного рабочего графикас супругом видится редко. Их общение в основном проходит по телефону. Пословам Успенской, с любимым она не встречалась воочию уже три месяца. Артисткадобавила, что такие долгие разлуки никак не мешают их браку, более того, расстояниеделает их любовь крепче."Представь, я отработала концерт, в зале две тысячи человек.Я уже отдалась всем этим двум тысячам, они меня уже изнасиловали, ну какая яуже могу быть женщина. Прихожу домой и мне хочется скорее снять с себя грим,снять нарядное платье и поспать", – рассказала вокалистка в YouTube-шоу "Ходятслухи".Звезда не стала скрывать, что из-за работы на интим временине остается. По словам Любови, она с этим смирилась."Для меня понятие секса – это не переспать с мужчиной. Этодолжен быть роман. Это должно быть красивое ухаживание. Мне надо влюбиться, акогда мне влюбиться? Надо очень много времени этому отдать. Я посчитала, чтодля меня дороже – роман какой-то или моя работа, концерты и поняла, что безэтого я жить не могу", – сообщила .Артистка призналась,что она не способна на измену, для нее такое поведение является неприемлемым. Отом, если у ее мужа кто-то на стороне, она не знает, и знать не хочет. Меж тем,Любовь Успенская призналась, что новость о любовнице может статьдля нее сигналом к действию."Я из той категории людей, которые, наоборот, возбуждаютсяот того, что узнают об измене. Это меня заводит. Но он мне не дает повода,сволочь", – улыбнулась .