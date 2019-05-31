Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская
рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.
Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская
рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.
Артистка поведала, что много лет назад, когда она уже была
замужем в четвертый раз, рядом с ней вдруг возник Филипп Киркоров. Поп-король,
по словам Любови Успенской, принялся за ней ухаживать. И хоть у певца были
крайне серьезные намерения, вокалистка ответила ему отказом.
"И я другому отдана и буду век ему верна, – процитировала
классика Успенская. – Я вам скажу, мужчины в моей жизни немного тормозили мою
карьеру: ревновали, мешали. Но, когда я поняла, что не могу зависеть от мужей,
от мужчин, с которыми у меня были романы, а их было немало. Я много им отдала
времени, а я женщина серьезная. Я не умею разбрасываться – сегодня один, завтра
другой".
С четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным артистка
уже 30 лет. Вместе они вырастили умницу-дочь Татьяну.
Артистка призналась, что из-за насыщенного рабочего графика
с супругом видится редко. Их общение в основном проходит по телефону. По
словам Успенской, с любимым она не встречалась воочию уже три месяца. Артистка
добавила, что такие долгие разлуки никак не мешают их браку, более того, расстояние
делает их любовь крепче.
"Представь, я отработала концерт, в зале две тысячи человек.
Я уже отдалась всем этим двум тысячам, они меня уже изнасиловали, ну какая я
уже могу быть женщина. Прихожу домой и мне хочется скорее снять с себя грим,
снять нарядное платье и поспать", – рассказала вокалистка в YouTube-шоу "Ходят
слухи".
Звезда не стала скрывать, что из-за работы на интим времени
не остается. По словам Любови, она с этим смирилась.
"Для меня понятие секса – это не переспать с мужчиной. Это
должен быть роман. Это должно быть красивое ухаживание. Мне надо влюбиться, а
когда мне влюбиться? Надо очень много времени этому отдать. Я посчитала, что
для меня дороже – роман какой-то или моя работа, концерты и поняла, что без
этого я жить не могу", – сообщила .
Артистка призналась,
что она не способна на измену, для нее такое поведение является неприемлемым. О
том, если у ее мужа кто-то на стороне, она не знает, и знать не хочет. Меж тем,
Любовь Успенская призналась, что новость о любовнице может стать
для нее сигналом к действию.
"Я из той категории людей, которые, наоборот, возбуждаются
от того, что узнают об измене. Это меня заводит. Но он мне не дает повода,
сволочь", – улыбнулась .